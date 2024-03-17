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Звезда Реала получил почти половину своих карточек за неспортивное поведение

Винисиусу пора научиться сдерживать эмоции.
Сегодня, 10:20
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Винисиус Жуниор получает очень много карточек за неспортивное поведение, пишет AS.

Напомним, Реал уверенно обыграл Осасуну, а бразилец отметился дублем и желтой карточкой, из-за которой получил дисквалификацию на один матч.

На 44-й минуте матча бразилец посмеляся над решением главного арбитра, за что и был наказан "горчичником". Это стало пятой желтой карточкой Винисиуса в этом сезоне.

Всего вингер, играя за Реал, получил 42 карточки, при этом почти половина из них (45 %) были получены не за нарушение правил, а за неспортивное поведение.

Винисиус часто спорит с судьями, неадекватно реагирует на их решения и лезет в стычки с игроками соперника.

Ранее также сообщалось, что Анчелотти установил рекорд Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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