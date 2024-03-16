Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти установил новый рекорд Ла Лиги.

Победа над Осасуной стала для итальянского тренера 200-й за Реал, он стал лишь вторым тренером "сливочных", кому покорилась такая планка.

Кроме того Анчелотти стал всего шестым тренером во всей Ла Лиге с 200 победами. Таким достижением могут похвастаться лишь Арсенио Иглесиас, Луис Арагонес, Мигель Муньос, Йохан Кройфф и Диего Симеоне.

Однако итальянец обошел их всех, установив рекорд лиги, достигнув этого показателя быстрее остальных. Анчелотти понадобилось всего 277 матчей. Ближайшему преследователю, Мигелю Муньосу понадобилось 289 матчей у руля королевского клуба.

Ранее также сообщалось, что Харри Кейн побил рекорд Бундеслиги.

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