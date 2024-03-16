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Кейн побил рекорд Бундеслиги по голам в дебютном сезоне

Англичанин отличился в 31-й раз.
Сегодня, 18:14
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Харри Кейн установил новый рекорд Бундеслиги по голам в дебютном сезоне.

30-летний форвард помог своей команде одолеть Дармштадт, сделав 1+1. Гол для англичанина оказался 31-м в Бунделиге.

Таким образом Кейн побил рекорд Уве Зеелера, который был установлен еще в сезоне-1963/64. 

Также, что интересно, этот рекорд стал личным и для самого Кейна. Ранее Харри забивал максимум дважды 30 голов за сезон.

Ранее также в УПЛ был забит гол-красавец в матче Оболонь - Полесье.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн

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