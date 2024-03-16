Претендент на гол года: хавбек Оболони шикарно пробил экс-голкипера сборной Украины

В рамках 21-го тура чемпионата Украины Оболонь на своем поле встречается с Полесьем.

Старт поединка получился очень насыщенным на события. Уже на 2-й минуте гости остались в меньшинстве после того, как Сергей Чоботенко получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Егоре Прокопенко, а уже на 9-й минуте в Оболони возникло преимущество не только в численности, но и в счете.

Один из игроков Полесья неудачно вынес мяч из собственной штрафной, чем воспользовался Руслан Черненко, который невероятным "выстрелом" пробил в верхний угол ворот Дениса Бойко.

Отметим, что на момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 1:0 в пользу Оболони.

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