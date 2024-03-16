Осасуна - Реал 2:4: обзор матча и результат игры 16.03.2024
В субботу, 16 марта, в рамках 29-го тура Ла Лиги Осасуна принимала Реал. Матч завершился победой гостей со счетом 4:2.
Уже на старте игры команды обменялись забитыми мячами, а уже в середине тайма Реал сумел выйти вперед и удерживать свое преимущество.
Далее случился третий гол мадридцев, в котором поучаствовал Андрей Лунин! На себя результативное действие украинец не смог записать, но зато забитый мяч на счету уже марокканца Браима Диаса.
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Далее "сливочные" вновь отличились голом, но и Осасуна смогла ответить тем же, установив финальные 4:2 на табло.
Статистика матча Осасуна - Реал 29-го тура Ла Лиги
Осасуна - Реал 2:4
Голы: Будимир, 7, Муньос, 90+1 - Винисиус, 4, 64, Карвахаль, 18, Диас, 61
Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 2.53
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 9 - 17
Удары в створ: 4 - 10
Угловые: 5 - 7
Фолы: 18 - 8
Атаки: 91 - 90
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