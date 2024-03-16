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Лунин под прессингом отдал хоккейный ассист

Украинский голкипер начал голевую атаку.
Сегодня, 18:45
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала отметился "предассистом" в матче чемпионата Испании против Осасуны.

Андрей Лунин получил мяч в своей штрафной площади, его начал прессинговать соперник, но голкипер успел отдать длинный пас на Эрнесто Вальверде, который в одно касание головой "продлил" полет снаряда дальше вперед.

Там мяч подхватил Браим Диаз, который вышел на свидание с вратарем и переиграл его.

Для Лунина это был 11-й матч подряд в основе мадридского Реала.

Ранее также в УПЛ был забит гол-красавец в матче Оболонь - Полесье.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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