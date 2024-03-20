Бензема может поехать на Олимпиаду вместо Мбаппе
Летом этого года в Париже состоятся Олимпийские Игры-2024, в рамках которых также пройдет футбольный турнир.
Страна-хозяйка Франция автоматически получила возможность принять в нем, и сейчас идут серьезные дискуссии, кто должен занять три слота для игроков старше 23 лет.
На одно из мест главным претендентом является Килиан Мбаппе, который открыто заявлял о желании выступить на этой Олимпиаде, но его может не отпустить его будущий клуб из-за начала сезона в Европе.
Зато у Карима Бензема, вероятно, таких проблем будет меньше и он также решил сказать, что готов сыграть на ОИ.
"Олимпийские игры? Конечно, почему бы и нет? Это будет замечательно!", - заявил французский исполнитель.
Напомним, на нашем сайте доступна статистика Бензема.
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