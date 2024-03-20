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Бензема может поехать на Олимпиаду вместо Мбаппе

Карим готов выступить на домашнем турнире, если Килиана не отпустят.
Сегодня, 15:28
Карим Бензема и Килиан Мбаппе / Getty Images
Карим Бензема и Килиан Мбаппе / Getty Images

Летом этого года в Париже состоятся Олимпийские Игры-2024, в рамках которых также пройдет футбольный турнир.

Страна-хозяйка Франция автоматически получила возможность принять в нем, и сейчас идут серьезные дискуссии, кто должен занять три слота для игроков старше 23 лет.

На одно из мест главным претендентом является Килиан Мбаппе, который открыто заявлял о желании выступить на этой Олимпиаде, но его может не отпустить его будущий клуб из-за начала сезона в Европе.

Зато у Карима Бензема, вероятно, таких проблем будет меньше и он также решил сказать, что готов сыграть на ОИ.

"Олимпийские игры? Конечно, почему бы и нет? Это будет замечательно!", - заявил французский исполнитель.

Напомним, на нашем сайте доступна статистика Бензема.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Килиан Мбаппе

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