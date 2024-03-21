"Я не завидую": Лапорта назвал главную проблему для Реала в переходе Мбаппе
Глава Барселоны оценил подписание француза.
Президент Барселоны Жоан Лапорта отреагировал на возможный переход Килиана Мбаппе в Реал.
По словам функционера, француз поссорит раздевалку мадридской команды.
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"Я не завидую Реалу, который подпишет Мбаппе. Я думаю, что у них будет большая проблема. У него будут сумасшедшие цифры в контракте.
Мбаппе точно исказит раздевалку. Это не подарок", - приводит слова Лапорты Yardbarker.
Ранее сообщалось, что ПСЖ рассчитывает на выплату подписного бонуса от Мбаппе после трансфера в Реал.
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