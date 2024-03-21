"Я не завидую": Лапорта назвал главную проблему для Реала в переходе Мбаппе

Президент Барселоны Жоан Лапорта отреагировал на возможный переход Килиана Мбаппе в Реал.

По словам функционера, француз поссорит раздевалку мадридской команды.

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"Я не завидую Реалу, который подпишет Мбаппе. Я думаю, что у них будет большая проблема. У него будут сумасшедшие цифры в контракте.

Мбаппе точно исказит раздевалку. Это не подарок", - приводит слова Лапорты Yardbarker.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассчитывает на выплату подписного бонуса от Мбаппе после трансфера в Реал.

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