ПСЖ рассчитывает на выплату подписного бонуса от Мбаппе после трансфера в Реал
Парижане хотят заработать на уходе ключевого игрока.
ПСЖ надеется на частичное возвращение подписного бонуса Килиана Мбаппе в Реале.
Как сообщает As, руководство парижан рассчитывает, что Мбаппе согласится отказаться от части подписного бонуса при переходе в Реал этим летом.
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Такой шаг поможет смягчить финансовые потери для клуба после ухода форварда на условиях свободного агента.
Известно, что речь идет о сумме от 100 до 150 млн евро. Теперь ПСЖ и Мбаппе должны прийти к соглашению об условиях ухода футболиста из клуба.
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