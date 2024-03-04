ПСЖ рассчитывает на выплату подписного бонуса от Мбаппе после трансфера в Реал

ПСЖ надеется на частичное возвращение подписного бонуса Килиана Мбаппе в Реале.

Как сообщает As, руководство парижан рассчитывает, что Мбаппе согласится отказаться от части подписного бонуса при переходе в Реал этим летом.

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Такой шаг поможет смягчить финансовые потери для клуба после ухода форварда на условиях свободного агента.

Известно, что речь идет о сумме от 100 до 150 млн евро. Теперь ПСЖ и Мбаппе должны прийти к соглашению об условиях ухода футболиста из клуба.

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