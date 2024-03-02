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Энрике встретился с Мбаппе. Время француза в Лиге 1 серьезно сократят

Тренер объяснил, почему Килиан будет играть меньше.
Сегодня, 22:59
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В субботу утром прошла встреча между Килианом Мбаппе и Луисом Энрике, пишет L’Equipe.

Испанский тренер позвал форварда, чтобы объяснить ему свои последние решения. Напомним, форварда в последних матчах стали часто сажать на лавку пораньше.

Энрике рассказал Килиану все то, о чем говорил на пресс-конференциях, о том, что он готовит команду к следующему сезону, когда Мбаппе уже будет в Мадриде.

Вероятно, время Мбаппе в Лиге 1 будет сильно урезано, но при этом клуб рассчитывает на нападающего в Лиге чемпионов.

Как утверждает издание, встреча прошла в позитивном ключе и все остались довольны ее результатами.

Ранее также сообщалось, что Игнатенко спас Бордо от поражения.

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