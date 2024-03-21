Реал Мадрид активно следит за французским вундеркиндом

"Сливочные" присылают скаутов на матчи Лилля, чтобы наблюдать за Лени Йоро.

Мадридский Реал определился с топ-приоритетом в линию защиты на летнее трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, "сливочные" идентифицировали Лени Йоро из Лилля как одну из главных целей на предстоящее межсезонье. Скауты мадридцев регулярно посещают матчи Лилля, чтобы наблюдать за 18-летним центрбеком.

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Также по другой информации известно, что игроком интересуется ПСЖ, поэтому нынешний клуб Йоро уже смирился с тем, что летом с большой долей вероятности с ним придется попрощаться, и надеется устроить за свой главный актив настоящую "битву предложений".

Отметим, что "доги" хотят получить летом за 18-летнего Лени сумму, которая будет не менее 80 млн евро. Transfermarkt уже оценивает его в 40 млн евро.

В текущем сезоне француз провел 35 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и не отдав ни одного ассиста.

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