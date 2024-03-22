"Мы сделали все, что могли": Джеко высказался о поражении от Украины

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился мыслями о поражении от сборной Украины.

По словам футболиста, его партнеры отдали больше чем могли, и это могли заметить все.

"Печально, что мы пропустили гол в контратаке, которая является их лучшим оружием и которой мы избегали всю игру. Ребята сделали все, что могли. Вы видели, что на 60 и 70 минуте у них были судороги, это показывает, что ребята выложились больше, чем могли, и я считаю, что мы заслуживали гораздо больше.

Мы действительно сделали все, что могли, подготовились и сыграли одну из лучших игр. Молодых игроков много, думаю, усталость тоже сыграла свою роль, но у этих ребят есть будущее. Если они продолжат в том же духе, может быть намного лучше", - сказал Джеко.

Также босниец намекнул на то, что до следующего розыгрыша Лиги наций может объявить о завершении карьеры в национальной команде.

"Не знаю, буду ли я играть в Лиге наций, не хотел бы ничего говорить на горячую голову, потому что после отличных 85 минут мы все неожиданно расстроены", - заявил форвард.

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор матча Босния и Герцеговина - Украина.

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