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Итальянский клуб может потерять всех своих форвардов

В Наполи грядет большая перестройка.
Сегодня, 13:50
Джакомо Распадори / Getty Images
Джакомо Распадори / Getty Images

Наполи может остаться без форвардов этим летом, пишет Get Football.

Виктор Осимхен уже давно на прицеле у многих топ-клубов, и этим летом вероятность того, что он покинет Неаполь очень велика.

Второй нападающий клуба Джованни Симеоне рассматривается Лацио в качестве замены Чиро Иммобиле, который покинет клуб.

А теперь стало известно, что Ювентус и Интер положили глаз на Джакомо Распадори. В текущем сезоне форвард мало играет из-за того, что ему просто не могут найти место на поле.

Оба итальянских гранда готовы предложить итальянцу стабильную игровую практику, а Наполи порядка 35 млн евро за контракт игрока.

Ранее также сообщалось, что клубы МЛС проявляют интерес к легионеру Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи

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