Легионер Шахтера интересен нескольким клубам МЛС

Один из них уже сделал "горнякам" официальное предложение.

Легионер донецкого Шахтера Кевин Келси может сменить клубную прописку, пишет журналист Даниэль Нора.

Инсайдер утверждает, что венесуэлец заинтересовал сразу несколько клубов МЛС.

В частности, Цинциннати уже сделал "горнякам" официальное предложение. Сумма потенциального трансфера неизвестна, однако Трансфермаркт оценивает игрока всего в полтора млн евро.

При этом Шахтер не хочет продавать игрока ни при каких условиях, так как он нужен им для глубины состава, чтобы оставаться конкурентноспособными.

Отметим, что в текущем сезоне вингер провел 20 матчей, в которых забил три гола и сделал две передачи.

Ранее также сообщалось, что к тренировкам вернулись сразу два игрока Шахтера.

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