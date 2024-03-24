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Легионер Шахтера интересен нескольким клубам МЛС

Один из них уже сделал "горнякам" официальное предложение.
Сегодня, 11:20
Кевин Келси / shakhtar.com
Кевин Келси / shakhtar.com

Легионер донецкого Шахтера Кевин Келси может сменить клубную прописку, пишет журналист Даниэль Нора.

Инсайдер утверждает, что венесуэлец заинтересовал сразу несколько клубов МЛС.

В частности, Цинциннати уже сделал "горнякам" официальное предложение. Сумма потенциального трансфера неизвестна, однако Трансфермаркт оценивает игрока всего в полтора млн евро.

При этом Шахтер не хочет продавать игрока ни при каких условиях, так как он нужен им для глубины состава, чтобы оставаться конкурентноспособными.

Отметим, что в текущем сезоне вингер провел 20 матчей, в которых забил три гола и сделал две передачи.

Ранее также сообщалось, что к тренировкам вернулись сразу два игрока Шахтера.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк

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