Степаненко и бразильский новичок вернулись в общую группу Шахтера

Тренерский штаб Шахтера после международного перерыва сможет рассчитывать на полузащитника Тараса Степаненко.

Как сообщает официальный сайт "горняков", капитан команды приступил к тренировкам в общей группе.

34-летний футболист из-за травмы пропустил последние три матча Шахтера. Также полузащитник не попал в заявку сборной Украины на плей-офф квалификации Евро-2024, однако главный тренер национальной команды Сергей Ребров не исключал, что может довызвать игрока на финал отбора.

Читай также: Одного из лидеров сборной могут довызвать на финал плей-офф

Степаненко в нынешнем сезоне провел за Шахтер во всех турнирах 21 матч, отличившись одной результативной передачей.

Также в общей группе донецкой команды уже тренировался зимний новичок Марлон Гомес. Бразильский полузащитник из-за травмы еще не провел ни одного матча за "горняков" после перехода в январе.

Ранее стало известно, сколько Наполи готов заплатить за хавбека Шахтера Георгия Судакова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!