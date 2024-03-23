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Степаненко и бразильский новичок вернулись в общую группу Шахтера

Игроки восстановились после травм.
Вчера, 22:35
Тарас Степаненко / ФК Шахтер Донецк
Тарас Степаненко / ФК Шахтер Донецк

Тренерский штаб Шахтера после международного перерыва сможет рассчитывать на полузащитника Тараса Степаненко.

Как сообщает официальный сайт "горняков", капитан команды приступил к тренировкам в общей группе.

34-летний футболист из-за травмы пропустил последние три матча Шахтера. Также полузащитник не попал в заявку сборной Украины на плей-офф квалификации Евро-2024, однако главный тренер национальной команды Сергей Ребров не исключал, что может довызвать игрока на финал отбора.

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Степаненко в нынешнем сезоне провел за Шахтер во всех турнирах 21 матч, отличившись одной результативной передачей.

Также в общей группе донецкой команды уже тренировался зимний новичок Марлон Гомес. Бразильский полузащитник из-за травмы еще не провел ни одного матча за "горняков" после перехода в январе.

Ранее стало известно, сколько Наполи готов заплатить за хавбека Шахтера Георгия Судакова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Тарас Степаненко Марлон Гомес

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