Стало известно, сколько Наполи готов заплатить за Судакова
Итальянцы улучшили свое предложение по украинцу.
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Как сообщил турецкий журналист Экрем Конур, Наполи планирует сделать Шахтеру новое предложение по трансферу игрока.
Итальянский гранд готов заплатить за футболиста 55 миллионов евро.
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Напомним, зимой "горняки" отказали итальянцам в продаже 21-летнего игрока за 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Георгий провел 24 матча, забив 5 голов и отдав 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что ряд топ-клубов АПЛ делал запрос по Судакову.
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