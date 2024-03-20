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Ряд топ-клубов АПЛ делал запрос по Судакову

Георгий пользуется спросом в Англии
Сегодня, 16:36
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков заинтересовал ряд топ-клубов АПЛ.

Как сообщает журналист Мирко ди Натале, Арсенал, Ньюкасл, Челси, МЮ и Манчестер Сити делали запрос Шахтеру о приобретении Судакова. Кто из представленных клубов на данный момент является лидером не уточняется.

Также отмечается, что в контракте 22-летнего украинца с "горняками" прописана сумма отступных в размере более 100 млн евро.

В текущем сезоне Георгий провел 24 матча, забив 5 голов и отдав 2 ассиста.

Напомним, по другой информации, Судаковым также интересуется Ливерпуль, который якобы и является лидером в борьбе за него.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер АПЛ Георгий Судаков

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