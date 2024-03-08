Одного из лидеров сборной могут довызвать на финал плей-офф
Тарас Степаненко может успеть восстановиться.
Сергей Ребров не исключил возможность довызова в сборную Тараса Степаненко.
Напомним, что в данный момент ветеран донецкого Шахтера восстанавливается после травмы, его возвращение ожидается в коцне марта.
Ребров отметил, что доволен восстановлением игрока и если повезет, Степаненко сможет принять участие в решающем матче квалификации.
"Посмотрим, какая будет динамика восстановления у Степаненко. Возможно, мы вызовем его на второй матч", - заявил Ребров после оглашения состава.
Напомним, что с заявкой сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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