Одного из лидеров сборной могут довызвать на финал плей-офф

Сергей Ребров не исключил возможность довызова в сборную Тараса Степаненко.

Напомним, что в данный момент ветеран донецкого Шахтера восстанавливается после травмы, его возвращение ожидается в коцне марта.

Ребров отметил, что доволен восстановлением игрока и если повезет, Степаненко сможет принять участие в решающем матче квалификации.

"Посмотрим, какая будет динамика восстановления у Степаненко. Возможно, мы вызовем его на второй матч", - заявил Ребров после оглашения состава.

Напомним, что с заявкой сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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