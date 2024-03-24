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Манчестер Сити нацелился на "нового Стоунза" из Эвертона

Брэнтуэйт может продолжить карьеру в стане "горожан".
Сегодня, 19:58
Джерред Брэнтуэйт / Getty Images
Джерред Брэнтуэйт / Getty Images

Манчестер Сити заинтересован в защитнике Эвертона Джерреде Брэнтуэйте. Об этом сообщает Daily Mail.

Клуб следит за игроком, чтобы поддерживать высокий уровень конкуренции в обороне. Игровые качества Брэнтуэйта считаются схожими с Джоном Стоунзом, который выступает на полузащите в нынешнем сезоне.

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Манчестер Юнайтед также проявляет активный интерес к подписанию Брэнтуэйта, однако цена защитника, которую оценивают в не менее 60 млн фунтов, может стать проблемой для манкунианцев.

Отметим, к игроку также проявляют интерес Тоттенхэм и Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Манчестер Сити

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