Манчестер Сити нацелился на "нового Стоунза" из Эвертона

Брэнтуэйт может продолжить карьеру в стане "горожан".

Манчестер Сити заинтересован в защитнике Эвертона Джерреде Брэнтуэйте. Об этом сообщает Daily Mail.

Клуб следит за игроком, чтобы поддерживать высокий уровень конкуренции в обороне. Игровые качества Брэнтуэйта считаются схожими с Джоном Стоунзом, который выступает на полузащите в нынешнем сезоне.

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Манчестер Юнайтед также проявляет активный интерес к подписанию Брэнтуэйта, однако цена защитника, которую оценивают в не менее 60 млн фунтов, может стать проблемой для манкунианцев.

Отметим, к игроку также проявляют интерес Тоттенхэм и Реал.

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