Агуэро: Я хотел бы вернуться на поле

Экс-нападающий Барселоны, Атлетико, Ман Сити и сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о возможности возобновить карьеру.

По словам бывшего футболиста, он примет участие в нескольких товарищеских турнирах, а затем посмотрит, как реагирует его организм на это.

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"Два дня назад я провел очередное исследование. Все прошло очень хорошо. Сейчас я еду в Мадрид, Мексику и США на другие товарищеские турниры. Там я посмотрю, как у меня дела, и продолжу заниматься.

У меня есть энтузиазм и желание вернуться на поле. Я не хочу, чтобы люди волновались. Сперва я хочу выздороветь и провести несколько турниров, даже если это будет напрягать мое сердце. Потом я посмотрю, какое решение принять. Желание есть всегда", - сказал Агуэро.

Отметим, что несколько недель назад появились слухи о том, что Серхио собирается возобновить профессиональную карьеру игрока, и будет тренироваться в родном Индепендиенте, но потом сам аргентинец эту информацию опроверг.

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