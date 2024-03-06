Холанд догнал Агуэро по количеству голов в Лиге Чемпионов

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Ман Сити встречается с Копенгагеном.

Одним из голов в этом поединке отметился Эрлинг Холанд. Таким образом, норвежец отметился своим 41 голом в 37 матчах в ЛЧ.

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Нынешний лидер "горожан" догнал легенду своего клуба Серхио Агуэро по количеству забитых мячей в главном клубном турнире Европы.

Отметим, что на момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет - 3:1 в пользу коллектива Пепа Гвардиолы. Голами также отметились Аканджи, Альварес и за гостей забил Мохаммед Эльюнусси.

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