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Манчестер Сити планирует подписать еще одного дорогостоящего опорника

"Горожане" следят за Аланом Варелой.
Сегодня, 18:45
Алан Варела / Getty Images
Алан Варела / Getty Images

Манчестер Сити может попробовать подписать Алана Варелу, пишет Maisfutebol.

"Горожане" уже давно следят за опорником Порту, но в последнее время их скауты активизировались.

Варела перешел в Порту летом 2023 года всего за 8 млн евро, однако теперь его отступные составляют 70 млн.

В текущем сезоне хавбек провел 30 игр, в которых отличился двумя голами и двумя ассистами. Трансфермаркт оценивает игрока всего в 12 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Пауло Дибала может сменить клубную прописку.

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