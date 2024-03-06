Манчестер Сити планирует подписать еще одного дорогостоящего опорника
"Горожане" следят за Аланом Варелой.
Манчестер Сити может попробовать подписать Алана Варелу, пишет Maisfutebol.
"Горожане" уже давно следят за опорником Порту, но в последнее время их скауты активизировались.
Варела перешел в Порту летом 2023 года всего за 8 млн евро, однако теперь его отступные составляют 70 млн.
В текущем сезоне хавбек провел 30 игр, в которых отличился двумя голами и двумя ассистами. Трансфермаркт оценивает игрока всего в 12 млн евро.
Ранее также сообщалось, что Пауло Дибала может сменить клубную прописку.
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