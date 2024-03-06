Форвард Ромы может продолжить карьеру в Испании
Агенты Дибалы предложили его Барселоне.
Пауло Дибала может летом сменить клубную прописку, увтерждает Diario Sport.
По информации издания, агенты игрока предложили его услуги Барселоне. Отступные за аргентинца составляют 12 млн евро.
Однако, во-первых, этот пункт будет дейстовать до 31 июля, а во-вторых, каталонцы удовлетворены этой суммой.
Барселона пока не намерена подписывать Дибалу, однако приняла этот вариант к сведению, нападающий подходит клубу по игровым данным и финансовым запросам.
Вероятность этого трансфера зависит от того, сумеет ли Барселона договориться с Атлетико касательно Жоау Феликса.
Ранее также сообщалось, что звездный юниор Баварии останется в клубе.
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