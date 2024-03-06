Форвард Ромы может продолжить карьеру в Испании

Пауло Дибала может летом сменить клубную прописку, увтерждает Diario Sport.

По информации издания, агенты игрока предложили его услуги Барселоне. Отступные за аргентинца составляют 12 млн евро.

Однако, во-первых, этот пункт будет дейстовать до 31 июля, а во-вторых, каталонцы удовлетворены этой суммой.

Барселона пока не намерена подписывать Дибалу, однако приняла этот вариант к сведению, нападающий подходит клубу по игровым данным и финансовым запросам.

Вероятность этого трансфера зависит от того, сумеет ли Барселона договориться с Атлетико касательно Жоау Феликса.

Ранее также сообщалось, что звездный юниор Баварии останется в клубе.

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