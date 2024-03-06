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Бавария намерена удержать своего звездного юниора

Матис Тель подпишет новый контракт.
Сегодня, 15:25
Матис Тель / Getty Images
Матис Тель / Getty Images

Бавария намерена заключить новый контракт с Матисом Телем, пишет Фабрицио Романо.

Агент игрока прибыл в Мюнхен для переговоров, клуб готов сделать солидное предложение.

Бавария хочет предложить Телю контракт до 2029 года с существенным повышением зарплаты. Также инсайдер утверждает, что француз никогда не был близок к переходу в МЮ.

Напомним, в текущем сезоне Матис Тель провел 31 матч, в которых отличился семью голами и четырьма ассистами.

Трансфермаркт оценивает 18-летнего нападающего в 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что защитник Валенсии может завершить карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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