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Защитник Валенсии может завершить карьеру из-за травмы

Травма Мухтара Диакаби очень серьезна.
Сегодня, 14:13
Мухтар Диакаби / Getty Images
Мухтар Диакаби / Getty Images

Защитник Валенсии Мухтар Диакаби может завершить карьеру, пишет Marca.

Напомним, 27-летний защитник получил тяжелую травму в матче с Реалом, как оказалось впоследствии, травма намного тяжелее, чем казалось вначале.

Гвинеец травмировался после столкновения с Орельеном Тчуамени, в результате борьбы француз упал ему на ногу, порвав связки. 

Предполагалось, что защитник пропустит год, но известный хирург в интервью изданию считает, что Диакаби больше не сможет играть.

"Это очень редкая травма. Это самая серьезная травма колена, которая может быть у футболиста. Вероятно, он порвал четыре или пять связок. Это жестокая травма. Когда колено вывихнуто, кость находится не на своем месте. А чтобы кость вышла, нужно разорвать связки.

При таком типе травмы нет ограничений по времени. И может потребоваться одна или две операции. Высока вероятность, что Диакаби больше никогда не сможет играть в футбол”, – поделился мнением хирург Энрике Гастальди.

Ранее также сообщалось, что Беллингем дисквалифицирован на два матча.

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