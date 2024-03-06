Беллингем все же получил дисквалификацию за "неуважительное отношение"
Хавбек пропустит два матча.
Джуд Беллингем пропустит два матча Ла Лиги, пишет Relevo.
Напомним, что хавбек получил красную карточку в матче против Валенсии, когда высказал претензии Хилю Мансано за финальный свисток.
В протоколе матча было сказано, что игрок был агрессивно настроен по отношению к арбитру.
Комитет по соревнованиям дисквалифицировал Джуда на две игры Ла Лиги за "пренебрежительное отношение к судье". Также игрока оштрафовали на 600 евро и клуб на 700.
Реал, конечно же, намерен обжаловать дисквалификацию Беллингема.
Ранее также сообщалось, что проблемы начались и у Карло Анчелотти.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!