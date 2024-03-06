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Беллингем все же получил дисквалификацию за "неуважительное отношение"

Хавбек пропустит два матча.
Сегодня, 13:43
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Джуд Беллингем пропустит два матча Ла Лиги, пишет Relevo.

Напомним, что хавбек получил красную карточку в матче против Валенсии, когда высказал претензии Хилю Мансано за финальный свисток.

В протоколе матча было сказано, что игрок был агрессивно настроен по отношению к арбитру.

Комитет по соревнованиям дисквалифицировал Джуда на две игры Ла Лиги за "пренебрежительное отношение к судье". Также игрока оштрафовали на 600 евро и клуб на 700.

Реал, конечно же, намерен обжаловать дисквалификацию Беллингема.

Ранее также сообщалось, что проблемы начались и у Карло Анчелотти.

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