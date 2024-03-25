АПЛ объявила список номинантов на введение в Зал славы в 2024 году

В понедельник, 25 марта, Английская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала список номинантов на попадание в Зал славы в 2024 году.

В числе номинантов на попадание в класс-2024 оказались 15 футболистов и лишь двое из них попадут в Зал славы:

Сол Кемпбелл

Майкл Каррик

Энди Коул

Джермейн Дефо

Сеск Фабрегас

Лес Фердинанд

Робби Фаулер

Эден Азар

Гари Невилл

Майкл Оуэн

Давид Силва

Джон Терри

Яя Туре

Эдвин ван дер Сар

Неманья Видич

Presenting the #PLHallOfFame nominees for 2024 💫



Vote now for your two picks! 👇 — Premier League (@premierleague) March 25, 2024

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Зал славы Английской Премьер-лиги был основан в 2021 году. Для попадания в него кандидат должен соответствовать определенным критериям.

Напомним, что последним дополнением Зала славы АПЛ стал бывший фулбек Арсенала, Челси и сборной Англии Эшли Коул - он же стал первым участником, введенным в 2024 году.

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