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АПЛ объявила список номинантов на введение в Зал славы в 2024 году

В числе пятнадцати кандидатов оказались уважаемые футболисты.
Сегодня, 16:45
Зал славы АПЛ / premierleague.com
Зал славы АПЛ / premierleague.com

В понедельник, 25 марта, Английская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала список номинантов на попадание в Зал славы в 2024 году.

В числе номинантов на попадание в класс-2024 оказались 15 футболистов и лишь двое из них попадут в Зал славы:

  • Сол Кемпбелл
  • Майкл Каррик
  • Энди Коул
  • Джермейн Дефо
  • Сеск Фабрегас
  • Лес Фердинанд
  • Робби Фаулер
  • Эден Азар
  • Гари Невилл
  • Майкл Оуэн
  • Давид Силва
  • Джон Терри
  • Яя Туре
  • Эдвин ван дер Сар
  • Неманья Видич 

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Зал славы Английской Премьер-лиги был основан в 2021 году. Для попадания в него кандидат должен соответствовать определенным критериям.

Напомним, что последним дополнением Зала славы АПЛ стал бывший фулбек Арсенала, Челси и сборной Англии Эшли Коул - он же стал первым участником, введенным в 2024 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Зал славы

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