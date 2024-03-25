АПЛ объявила список номинантов на введение в Зал славы в 2024 году
В понедельник, 25 марта, Английская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала список номинантов на попадание в Зал славы в 2024 году.
В числе номинантов на попадание в класс-2024 оказались 15 футболистов и лишь двое из них попадут в Зал славы:
- Сол Кемпбелл
- Майкл Каррик
- Энди Коул
- Джермейн Дефо
- Сеск Фабрегас
- Лес Фердинанд
- Робби Фаулер
- Эден Азар
- Гари Невилл
- Майкл Оуэн
- Давид Силва
- Джон Терри
- Яя Туре
- Эдвин ван дер Сар
- Неманья Видич
Presenting the #PLHallOfFame nominees for 2024 💫— Premier League (@premierleague) March 25, 2024
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Зал славы Английской Премьер-лиги был основан в 2021 году. Для попадания в него кандидат должен соответствовать определенным критериям.
Напомним, что последним дополнением Зала славы АПЛ стал бывший фулбек Арсенала, Челси и сборной Англии Эшли Коул - он же стал первым участником, введенным в 2024 году.
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