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УЕФА отказался менять правило, которое повлияет на допуск Манчестер Юнайтед к еврокубкам

Новый владелец "красных дьяволов" может, сам того не желая, лишить клуб участия в еврокубковых соревнованиях.
Сегодня, 13:10
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

УЕФА не станет менять правило, по которому клубы не допускаются к участию в еврокубках, если они принадлежат одним и тем же лицам.

Как сообщает Daily Mail, это может сильно ударить по Манчестер Юнайтед.

В феврале основатель компании INEOS сэр Джим Рэтклифф приобрел миноритарный пакет акций манкуниацев. При этом компания миллиардера также владеет французской Ниццей, которая на данный момент занимает пятое место в Лиге 1, претендуя на попадание в еврокубки.

В связи с этим, если оба клуба квалифицируются в один и тот же еврокубковый турнир по итогам сезона-2023/24, они будут отстранены от участия в нем.

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Но при этом они не получат бан, если будут участвовать в разных турнирах.

Напомним, что подобная проблема нависала над Миланом, так как RedBird Capital Partners также владеет Тулузой. Однако основатель компании и владелец "россонери" Джерри Кардинале вышел из совета директоров французского клуба, чтобы решить данную проблему.

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