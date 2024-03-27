"Горжусь комплиментами от Хави": Игрок Наполи высказался об интересе со стороны Барселоны

Хавбек Наполи Станислав Лоботка прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны главного тренера Барселоны Хави.

"Я игрок Наполи, но горжусь комплиментами от Хави".

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"Когда я был ребенком, Хави был моим кумиром. Посмотрим, что будет летом", – приводит слова Лоботки журналист Никола Скира.

Напомним, действующий контракт 29-летнего словака с неаполитанцами истекает летом 2027 года.

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