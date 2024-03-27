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Барселона продолжает следить за молодым талантом Атлетика

Новый контракт Нико Уильямса оставляет клубам пространство.
Вчера, 22:45
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Барселона все еще рассматривает подписание Нико Уильямса, утверждает Diario Sport.

Напомним, что 21-летний испанец интересует многие клубы, однако недавно он подписал новый контракт с клубом из Бильбао.

Однако это не станет большим препятствием для потенциальных покупателей, ведь в новом соглашение прописана сумма отступных - 50 млн евро.

Для Барселоны такая сумма может оказаться неподъемной, однако каталонцы - большие поклонники таланта Уильямса. К тому же игрок в хороших отношениях с Бальде, Кубарси и Ямалем.

Для покупки клубу необходимо срочно решить свои финансовые проблемы, либо продать игроков. Левандовски как раз уже давно интересует саудовские клубы.

Ранее также мадридский Реал определил сумму за Альфонсо Дэвиса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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