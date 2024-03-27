iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал обозначил сумму, которую готов выложить за Дэвиса

Мадридцы не готовы тратить много денег на игрока.
Сегодня, 20:55
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Реал определил максимальную сумму, которую готов заплатить за Альфонсо Дэвиса.

Журналист Хосеп Педрероль утверждает, что клуб не собирается переплачивать и готов отдать за защитника не более 20-25 миллионов евро.

Читай также: Один из лидеров Баварии высказался о своем будущем в клубе

Контракт футболиста с Баварией истекает летом 2025 года. Очень важно, чтобы сам Дэвис показал желание играть за Реал.

В текущем сезоне на счету канадца один гол и три ассиста в 21 матче Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Реал Мадрид альфонсо дэвис

Статьи по теме

Барселона постарается подписать лидера сборной Германии в качестве свободного агента Барселона постарается подписать лидера сборной Германии в качестве свободного агента
Один из лидеров Баварии высказался о своем будущем в клубе Один из лидеров Баварии высказался о своем будущем в клубе
Кроос принял важное решение по поводу своего будущего в Реале Кроос принял важное решение по поводу своего будущего в Реале
В Барселоне удивлены молчанием ключевого игрока на предложение о новом контракте В Барселоне удивлены молчанием ключевого игрока на предложение о новом контракте
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа22:15
Манчестер Юнайтед намерен связаться с главным тренером середняка АПЛ
Украина21:53
Суперлига: Днепр уничтожил Политехнику, Мавпы второй раз обыграли Запорожье
Европа21:50
Моуринью поделился мечтами о том, где хотел бы поработать
Футбол21:35
Экс-партнер Алвеса: Ему придется заплатить за то, что он сделал
Киберспорт21:21
Яремчук попал в команду недели ЕА FC 24
Евро-202421:13
Главный тренер Румынии: Теперь начнем собирать данные об Украине
Европа20:55
Реал обозначил сумму, которую готов выложить за Дэвиса
Европа20:48
Игроки сборной Грузии получат государственные награды за выход на Евро
Европа20:20
Форвард Наполи мечтает перейти в ПСЖ
Европа20:10
Жезус - об оправдании Ачерби: Это решение, которое я, хотя и уважаю, вызывает у меня огромную горечь
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK