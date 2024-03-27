Реал обозначил сумму, которую готов выложить за Дэвиса

Мадридцы не готовы тратить много денег на игрока.

Реал определил максимальную сумму, которую готов заплатить за Альфонсо Дэвиса.

Журналист Хосеп Педрероль утверждает, что клуб не собирается переплачивать и готов отдать за защитника не более 20-25 миллионов евро.

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Контракт футболиста с Баварией истекает летом 2025 года. Очень важно, чтобы сам Дэвис показал желание играть за Реал.

В текущем сезоне на счету канадца один гол и три ассиста в 21 матче Бундеслиги.

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