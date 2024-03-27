Один из лидеров Баварии высказался о своем будущем в клубе

Де Лигт уже определился, где хочет продолжить карьеру.

Защитник Баварии Маттейс Де Лигт выступил с заявлением касаемо своего будущего в стане мюнхенского клуба.

"Я не думаю о трансфере, я счастлив в Баварии. Клуб и болельщики всегда дарили мне много любви, я чувствую себя хорошо", - приводит слова Де Лигта журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Маттейс перешел в Баварию из Ювентуса летом 2022-го года за 67 млн евро, подписав контракт на пять лет.

В текущем сезоне на счету 24-летнего нидерландца два гола в 17-ти матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Бавария рассматривает одноклубника Цыганкова и Довбика в качестве замены лидеру.

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