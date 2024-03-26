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Бавария рассматривает одноклубника Цыганкова и Довбика в качестве замены лидеру

Мигель Гутьеррес может перебраться к мюнхенцам.
Сегодня, 00:24
Мигель Гутьеррес / Getty Images
Мигель Гутьеррес / Getty Images

Мюнхенская Бавария начала поиски замены Альфонсо Дэвису.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, одним из вариантов является Мигель Гутьеррес из Жироны Тем не менее, приоритетом для "красных" является Тео Эрнандес.

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Также рассматривается кандидатура Иана Маатсена из Боруссии.

Отметим, что Бавария установила Дэвису ультиматум, если он не согласится продлить контракт до конца недели его выставят на продажу. Реал готов дать за игрока 50 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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