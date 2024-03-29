Наполи находится в шаге от подписания нового контракта с лидером атаки

Вингер Хвича Кварацхелия готов подписать новый контракт с Наполи. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Стороны приблизились к соглашению относительно нового контракта. Чтобы сохранить Кварацхелию и Виктора Осимхена в своем составе, неаполитанцы готовы значительно увеличить зарплату грузинскому вингеру с 1,5 млн евро до 4,5 млн евро чистыми за сезон.

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Оставшиеся две ключевые детали, которые необходимо согласовать между клубом и футболистом, - это срок контракта и сумма отступных.

Новое соглашение может быть заключено до 2028 или 2029 года.

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