Наполи находится в шаге от подписания нового контракта с лидером атаки
Хвича получит солидное повышение в зарплате.
Вингер Хвича Кварацхелия готов подписать новый контракт с Наполи. Об этом сообщает издание Calciomercato.
Стороны приблизились к соглашению относительно нового контракта. Чтобы сохранить Кварацхелию и Виктора Осимхена в своем составе, неаполитанцы готовы значительно увеличить зарплату грузинскому вингеру с 1,5 млн евро до 4,5 млн евро чистыми за сезон.
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Оставшиеся две ключевые детали, которые необходимо согласовать между клубом и футболистом, - это срок контракта и сумма отступных.
Новое соглашение может быть заключено до 2028 или 2029 года.
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