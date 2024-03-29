Украина - самая молодая сборная Евро-2024 по среднему возрасту основного состава в отборе

Из всех сборных, которые принимали участие в квалификации моложе только Болгария, которая не пробилась в основную стадию.

Статистический портал Opta поделился интересной информацией по поводу среднего возраста команд-участниц квалификации на Евро-2024.

Как стало известно из материала опубликованного на известном ресурсе, самый молодой состав среди стран, которые пробились на Чемпионат Европы через сито отбора выпускала Украина. Средний возраст стартовой 11-ки, которая в квалификации наиграла большего всего "желто-голубых" составил 25 лет и 272 дней.

Среди всех сборных, которые принимали участие в квалификации это второе место, но Болгария, средний возраст основного состава которой составил всего 24 года и 278 дней, не попала на турнир.

Самый старший состав среди стран, которые попали на Евро-2024 в отборе был у Словакии (29 лет и 264 дня), а в целом самый старший у Черногории (29 лет и 308 дней).

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо и Шахтер в ТОП-10 клубов мира по подписанию молодых игроков.

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