Манчестер Сити потерял двух защитников накануне матча с Арсеналом

Уокер и Стоунз получили травмы в сборной.

Сразу два защитника Манчестер Сити пропустят матч против Арсенала, сообщил Гвардиола.

Кайл Уокер и Джон Стоунз получили травмы во время международной паузы и не упеют восстановиться.

Уокер повредил заднюю поверхность бедра в матче против Бразилии, а Стоунз подвернул ногу в игре против Бельгии.

Главный тренер "горожан" не стал говорить о сроках восстановления игроков, отметив лишь, что они точно пропустят воскресный матч.

Напомним, матч Манчестер Сити - Арсенал состоится 31 марта в 18:30 по киевскому времени.

Ранее также сообщалось, что Арсенал составил шорт-лист атакующих игроков на лето.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!