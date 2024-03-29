iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити потерял двух защитников накануне матча с Арсеналом

Уокер и Стоунз получили травмы в сборной.
Сегодня, 18:30
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Сразу два защитника Манчестер Сити пропустят матч против Арсенала, сообщил Гвардиола.

Кайл Уокер и Джон Стоунз получили травмы во время международной паузы и не упеют восстановиться.

Уокер повредил заднюю поверхность бедра в матче против Бразилии, а Стоунз подвернул ногу в игре против Бельгии.

Главный тренер "горожан" не стал говорить о сроках восстановления игроков, отметив лишь, что они точно пропустят воскресный матч.

Напомним, матч Манчестер Сити - Арсенал состоится 31 марта в 18:30 по киевскому времени.

Ранее также сообщалось, что Арсенал составил шорт-лист атакующих игроков на лето.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

Статьи по теме

Защитник Ман Сити может перебраться в Саудовскую Аравию Защитник Ман Сити может перебраться в Саудовскую Аравию
Финансовый эксперт объяснил, почему не движется дело о махинациях Манчестер Сити Финансовый эксперт объяснил, почему не движется дело о махинациях Манчестер Сити
Один из ключевых игроков Ман Сити может восстановиться от травмы до игры с Арсеналом Один из ключевых игроков Ман Сити может восстановиться от травмы до игры с Арсеналом
Манчестер Сити нацелился на "нового Стоунза" из Эвертона Манчестер Сити нацелился на "нового Стоунза" из Эвертона
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа18:30
Манчестер Сити потерял двух защитников накануне матча с Арсеналом
Киберспорт18:20
NaVi играют с Eternal Fire в плей-офф PGL CS2 Major Copenhagen
Формула 117:59
Еще одна команда сделала предложение Ньюи
Европа17:37
В Баварии раскрыли планы относительно двух звезд клуба
Бокс17:33
В Киеве при поддержке VBET Ukraine состоится бой WBC Youth Silver
НБА17:26
Владелец Миннесоты отказался продавать контрольный пакет акций клуба
Олимпийские игры16:59
Франция усилит меры безопасности на церемонии открытия Олимпийских игр
Формула 116:35
Ред Булл остался без главного механика, который проработал в команде 16 лет
Европа16:10
Клопп - о решении Алонсо: Я понимаю, почему он хочет остаться
Европа15:53
Бразильские композиторы подали в суд на Дани Алвеса, обвинив в плагиате
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK