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Арсенал составил список претендентов на усиление линии атаки

Лондонцы собрали в шорт-лист всех, кого смогли.
Сегодня, 14:25
ФК Арсенал / Getty Images
ФК Арсенал / Getty Images

Арсенал планирует приобрести центрального нападающего в этом летнем трансферном окне.

Согласно информации от Football.London, клуб рассматривает немало кандидатов на эту позицию. В текущем сезоне полузащитник Кай Хавертц часто выступал на позиции нападающего из-за травмы Габриэла Жезуса.

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Согласно Daily Mirror, спортивный директор "канониров" Эду уже составил список из 10 форвардов, которые могут усилить команду.

Среди них такие игроки, как Виктор Осимхен из Наполи, Айвен Тоуни из Брентфорда, Александр Исак из Ньюкасла, и другие игроки из менее известных команд.

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