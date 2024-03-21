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Ливерпуль, Арсенал и Челси интересуются бразильским талантом

Мурильо может пойти на повышение.
Сегодня, 08:56
Мурильо / Getty Images
Мурильо / Getty Images

Ряд топ-клубов Английской Премьер-Лиги заинтересованы в услугах 21-летнего бразильца Мурильо.

Как сообщает издание Daily Mail, игрок Ноттингем Форест вошел в сферу интересов Ливерпуля, Арсенала и Челси. "Лесники" могут быть вынуждены продать центрбека, чтобы снова не нарушить правила финансового фейр-плей.

Потенциальная сумма трансфера неизвестна, но сам Ноттингем заплатил за Мурильо 17,5 млн евро, и ожидает продать футболиста с большой прибылью. Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне игрок провел 23 матча, отдав 1 результативную передачу.

Напомним, ранее из-за нарушения правил ФФП с Ноттингема сняли несколько очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Ливерпуль Челси

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