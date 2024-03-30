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Борнмут - Евертон: результат матчу 30.03.24

Илья Забарный сегодня без результатативных действий.
Сегодня, 19:03
Борнмут - Эвертон / Getty Images
Борнмут - Эвертон / Getty Images

В субботу, 30 марта, Борнмут принимал дома Эвертон. Илья Забарный появился на поле с первых минут, а Виталий Миколенко пропустил матч из-за болезни.

За весь первый тайм команды создали на двоих всего два момента, все остальное время зрителей ожидала непримиримая борьба.

Первый гол зрители увидели на 64-й минуте, когда Соланке классно завершил передачу Келли. Тренеры меняли тактику на лету, команды обменивались выпадами, но счет не менялся. Лишь на 87-й минуте благодаря глупой ошибке Нето Бету сумел сравнять счет.

А затем Эвертон забил снова, но уже в свои ворота. Коулмэн прерывал передачу соперника и срезал мяч в свои ворота. 2:1, победа Борнмута.

Статистика матча чемпионата Англии Борнмут - Эвертон

Борнмут - Эвертон 2:1
Голы: Соланке, 64, Коулмэн (автогол), 90+1 - Бету, 87

Ожидаемые голы (xG): 1.63 - 1.08
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 14 - 11

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