Тен Хаг - о допущенных ударах: Мы пропускаем не так много

Специалист не видит в этом проблемы.

Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о том, что Манчестер Юнайтед допускает очень много ударов по своим воротам.

В предыдущем матче Брентфорд нанес 30 ударов, а всего МЮ один из последних в лиге по данному показателю.

Однако тен Хаг не видит в этом большой проблемы, ведь команда все равно не пропускает много. А данные говорят лишь о том, что они защищаются очень глубоко.

"Я объяснял это. Временами мы оборонялись низко. Из-за того, что Брентфорд действует так прямо, мы теряли много мячей после подборов, приходилось оборонять штрафную. У нас отличный вратарь – Онана был великолепен, об этом тоже стоит сказать.

С января у нас довольно стабильные результаты. Мы допускаем удары, но пропускаем не так много", – приводит слова тен Хага ESPN.

Ранее также Почеттино прокомментировал текущую ситуацию в Челси.

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