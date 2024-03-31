"Спасибо, шеф": Ванда похвасталась стейком на гриле от Икарди
Аргентинская семья отпраздновала католическую Пасху.
Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди показала в соцсетях, как празднует Пасху с семьей.
Футболист в честь праздника пожарил на гриле рыбу, а Ванда Нара опубликовала кулинарное творение своего возлюбленного в соцсетях.
Напомним, в текущем сезоне не счету 31-летнего аргентинца 17 голов и 7 ассистов в 26 матчах чемпионата Турции.
Ранее сообщалось, что Ванда Нара выпустила новый клип.
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