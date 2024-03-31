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"Спасибо, шеф": Ванда похвасталась стейком на гриле от Икарди

Аргентинская семья отпраздновала католическую Пасху.
Сегодня, 21:21
Семья Икарди / Instagram
Семья Икарди / Instagram

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди показала в соцсетях, как празднует Пасху с семьей.

Футболист в честь праздника пожарил на гриле рыбу, а Ванда Нара опубликовала кулинарное творение своего возлюбленного в соцсетях.

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Напомним, в текущем сезоне не счету 31-летнего аргентинца 17 голов и 7 ассистов в 26 матчах чемпионата Турции.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара выпустила новый клип.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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