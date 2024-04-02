Бывший тренер Интера - главный кандидат на пост в Наполи
Конте может вернуться к работе уже летом.
Антонио Конте может возглавить Наполи. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
54-летний итальянец является главным кандидатом на пост главного тренера неаполитанской команды. В его назначении заинтересован лично президент клуба Аурелио Де Лаурентис.
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Отмечается, что глава неаполитанцев готов дать Конте карт-бланш на трансферном рынке. Де Лаурентис также намерен предложить тренеру зарплату на уровне той, которую он получал в Тоттенхэме.
В качестве альтернативных кандидатов неаполитанцы рассматривают Винченцо Итальяно (Фиорентина), Франческо Фарьоли (Ницца) и Раффаэле Палладино (Монца).
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