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Бывший тренер Интера - главный кандидат на пост в Наполи

Конте может вернуться к работе уже летом.
Сегодня, 15:49
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Антонио Конте может возглавить Наполи. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

54-летний итальянец является главным кандидатом на пост главного тренера неаполитанской команды. В его назначении заинтересован лично президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

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Отмечается, что глава неаполитанцев готов дать Конте карт-бланш на трансферном рынке. Де Лаурентис также намерен предложить тренеру зарплату на уровне той, которую он получал в Тоттенхэме.

В качестве альтернативных кандидатов неаполитанцы рассматривают Винченцо Итальяно (Фиорентина), Франческо Фарьоли (Ницца) и Раффаэле Палладино (Монца).

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