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Конте хотел бы возглавить Баварию

Итальянец мечтает выиграть Бундеслигу.
Сегодня, 11:59
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Итальянский специалист Антонио Конте определился со следующим желаемым местом работы.

Как сообщает издание BILD, Конте хочет заменить на посту главного тренера Баварии Томаса Тухеля.

Антонио считает, что "красные" входят в топ-3 лучших клубов мира и после завоевания чемпионства в Англии и Италии мечтает покорить и Германию.

Отметим, что ранее Бавария составила шорт-лист на замену Тухелю, и для итальянца там места не нашлось.

Последним местом работы Конте был английский Тоттенхэм, из которого его уволили посреди прошлого сезона.

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