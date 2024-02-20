Конте хотел бы возглавить Баварию
Итальянец мечтает выиграть Бундеслигу.
Итальянский специалист Антонио Конте определился со следующим желаемым местом работы.
Как сообщает издание BILD, Конте хочет заменить на посту главного тренера Баварии Томаса Тухеля.
Антонио считает, что "красные" входят в топ-3 лучших клубов мира и после завоевания чемпионства в Англии и Италии мечтает покорить и Германию.
Отметим, что ранее Бавария составила шорт-лист на замену Тухелю, и для итальянца там места не нашлось.
Последним местом работы Конте был английский Тоттенхэм, из которого его уволили посреди прошлого сезона.
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