Агент назвал следующий клуб Осимхена

Агент Дарио Канови высказался о судьбе форварда Наполи Виктора Осимхена.

"На мой взгляд, весьма вероятно, что он будет играть за ПСЖ".

Читай также: Президент Наполи при одном условии попытается переманить тренера Милана

"Это было бы самым разумным подписанием на замену Килиана Мбаппе, который уже несколько месяцев является игроком Реала, и то, что от нас это скрывают – это фарс", – заявил Канови в интервью Radio Kiss.

В текущем сезоне на счету 25-летнего нигерийца 11 голов и 3 ассиста в 18 матчах Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!