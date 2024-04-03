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Агент назвал следующий клуб Осимхена

Нигериец решил покинуть стан неаполитанцев.
Сегодня, 18:51
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Агент Дарио Канови высказался о судьбе форварда Наполи Виктора Осимхена.

"На мой взгляд, весьма вероятно, что он будет играть за ПСЖ".

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"Это было бы самым разумным подписанием на замену Килиана Мбаппе, который уже несколько месяцев является игроком Реала, и то, что от нас это скрывают – это фарс", – заявил Канови в интервью Radio Kiss.

В текущем сезоне на счету 25-летнего нигерийца 11 голов и 3 ассиста в 18 матчах Серии А.

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