Почеттино ответил на вопрос, сыграет ли еще в этом сезоне Нкунку

Француз пока восстанавливается после травмы.

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о самочувствии хавбека Кристофера Нкунку.

"В данный момент он не тренируется с нами. Никакой неудачи. Он выздоравливает, и это занимает больше времени, чем мы ожидали".

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"Мы надеемся, что он сможет снова принять участие в проекте как можно скорее", - приводит слова аргентинца журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету два гола в семи матчах АПЛ.

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