Голкипер Манчестер Сити высказался о возможном уходе из клуба

Ортега не против сменить команду.

Голкипер Манчестер Сити Штефан Ортега высказался о своем будущем.

"Это не единственное мое решение, и моей жены тоже – ждать второго ребенка. Мне уже не 20 лет, поэтому я должен выбирать клуб, где я хочу продолжить карьеру с умом", — приводит слова Ортеги журналист Фабрицио Романо.

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При этом, Штефан по-прежнему счастлив в Сити, но перспектива стать первым вратарем в другом клубе по-прежнему привлекает его.

В текущем сезоне на счету 31-летнего немца всего пять матчей в рамках АПЛ.

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