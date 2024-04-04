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Нападающий Барселоны пытается переманить в клуб хавбека Ман Сити

Феликс очень хочет видеть в стане каталонцев своего соотечественника.
Сегодня, 21:21
Силва и Феликс / Getty Images
Силва и Феликс / Getty Images

Нападающий Барселоны Жоау Феликс заявил, что хавбек Ман Сити Бернарду Силва интересовался жизнью в столице Каталонии.

"Пусть его пригласят. На месте Деку я бы подписал Бернарду Силву, без сомнения. 

Да, он спрашивает меня о жизни в Барселоне. Несколько дней назад он был в Андорре. Он расспрашивал меня о городе, о погоде. Я сказал ему, что все в порядке, пусть приходит. Он спрашивал меня о налогообложении".

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"Я не думаю, что Манчестер Сити согласится отпустить его. Он очень важный игрок. Даже если он не перейдет, я хочу остаться. Но это зависит не от меня", – сказал португалец в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету Силвы шесть голов и четыре ассиста в 26 матчах АПЛ.

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