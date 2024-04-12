Аллегри прокомментировал свое будущее на фоне слухов об увольнении
Для рулевого Ювентуса сейчас главное - результаты команды.
Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри высказался о своем будущем.
По словам итальянского специалиста, клуб примет решение о возможном продолжении сотрудничества с ним после завершения сезона.
"Основное внимание сейчас уделяется попаданию в Лигу Чемпионов.
Тогда Ювентус как клуб примет наилучшее возможное решение относительно моего будущего", - заявил Аллегри.
Напомним, что ранее сообщалось, что Ювентус собирается назначить одного из самых перспективных тренеров Европы.
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