Аллегри прокомментировал свое будущее на фоне слухов об увольнении

Для рулевого Ювентуса сейчас главное - результаты команды.

Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри высказался о своем будущем.

По словам итальянского специалиста, клуб примет решение о возможном продолжении сотрудничества с ним после завершения сезона.

"Основное внимание сейчас уделяется попаданию в Лигу Чемпионов.

Тогда Ювентус как клуб примет наилучшее возможное решение относительно моего будущего", - заявил Аллегри.

Напомним, что ранее сообщалось, что Ювентус собирается назначить одного из самых перспективных тренеров Европы.

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