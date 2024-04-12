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Один из важных игроков Реала близок к возвращению в старт после тяжелой травмы

Эдер Милитао уже на этих выходных может сыграть с первых минут.
Сегодня, 20:52
Эдер Милитао / Getty Images
Эдер Милитао / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти анонсировал вероятное возвращение Эдера Милитао в стартовый состав "сливочных" уже на этих выходных.

По словам итальянского специалиста, он должен хорошо подумать перед тем, как принять окончательное решение, но бразилец в прекрасной форме, поэтому, это вполне возможно.

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"Если я считаю, что игрок выглядит готовым, я не буду считать количества минут, которые он отыграл. Я выпустил Хедиру в старте в финале Лиги чемпионов 2014 года несмотря на то, что он долго не играл до этого, потому что считал, что он находится в прекрасной форме.

Милитао не может сыграть все 90 минут, но он может выдержать немалый период времени и фантастически отработать его", - заявил именитый тренер.

Напомним, что на этих выходных Реал на выезде сыграет с серебряным призером Кубка Испании Мальоркой.

Также отметим, что Эдер порвал крестообразные связки колена в августе в игре против Атлетика, а две недели назад вернулся на поле после этой тяжелой травмы, выйдя также против Атлетика на 92-ой минуте матча.

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