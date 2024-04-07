Брат Мбаппе не собирается переходить в Реал вслед за Килианом
Этан хочет построить собственную карьеру.
Брат Килиана Мбаппе не собирается переходить в Реал, предпочитая остаться в ПСЖ.
По информации RMC Sport, молодого полузащитника интересуют несколько клубов из Лиги 1, Германии и Испании.
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Сам Этан стремится пройти свой путь и не пойти по стопам своего старшего брата.
Отметим, брат Килиана пользуется уважением внутри парижской команды и считается игроком с большим потенциалом.
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