Брат Мбаппе не собирается переходить в Реал вслед за Килианом

Брат Килиана Мбаппе не собирается переходить в Реал, предпочитая остаться в ПСЖ.

По информации RMC Sport, молодого полузащитника интересуют несколько клубов из Лиги 1, Германии и Испании.

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Сам Этан стремится пройти свой путь и не пойти по стопам своего старшего брата.

Отметим, брат Килиана пользуется уважением внутри парижской команды и считается игроком с большим потенциалом.

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