iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брат Мбаппе не собирается переходить в Реал вслед за Килианом

Этан хочет построить собственную карьеру.
Сегодня, 10:54
Братья Мбаппе / Getty Images
Братья Мбаппе / Getty Images

Брат Килиана Мбаппе не собирается переходить в Реал, предпочитая остаться в ПСЖ.

По информации RMC Sport, молодого полузащитника интересуют несколько клубов из Лиги 1, Германии и Испании.

Читай также: ПСЖ заморозил переговоры с младшим братом Мбаппе

Сам Этан стремится пройти свой путь и не пойти по стопам своего старшего брата.

Отметим, брат Килиана пользуется уважением внутри парижской команды и считается игроком с большим потенциалом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

Статьи по теме

ПСЖ в резервном составе, но с Мбаппе, не смог победить аутсайдера Лиги 1 ПСЖ в резервном составе, но с Мбаппе, не смог победить аутсайдера Лиги 1
Немецкий топ-клуб нацелился на таланта ПСЖ Немецкий топ-клуб нацелился на таланта ПСЖ
Гвардиола: Сейчас я не думаю об игре против Реала, зачем нам отвлекаться? Гвардиола: Сейчас я не думаю об игре против Реала, зачем нам отвлекаться?
Макрон надеется, что Мбаппе сыграет на Олимпийских играх Макрон надеется, что Мбаппе сыграет на Олимпийских играх
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Киберспорт12:53
Monte пропустят турнир IEM Chengdu из-за отказа правительства выпускать игроков за границу
Украина12:35
УПЛ: Черноморец сыграет с Александрией, Шахтер встретится с Рухом
Европа12:28
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
12:16
Тренер Интер Майами - о голе Месси: Для Лео это обычное дело
Европа11:52
Не урыл, а закопал: Дибала мощно потроллил игрока Лацио после стычки
Европа11:30
В Баварии отреагировали на очередное поражение команды при Тухеле
ММА11:09
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа10:54
Брат Мбаппе не собирается переходить в Реал вслед за Килианом
Европа10:33
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа10:20
Арсенал и Бавария поспорят за защитника Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK